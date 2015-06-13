خالد البلشى يطالب بحماية الصحفيين من استهداف "الداخلية"

قال خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومقرر لجنة الحريات، إن وزارة الداخلية، لم تترك مجالاً للتخمين بشأن عداءها للصحافة والصحفيين، بعدما أصبحت تتبع نمط البلاغات إزاء الأخبار التى تحتمل الخطأ رغم تصحيحها.

وأضاف مقرر لجنة الحريات بالنقابة فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "النقابة خاطبت وزارة الداخلية أكثر من مرة بأن الصحف تلتزم بتصحيح الأخبار الخاطئة، ولا يكون الحل عن طريق تقديم البلاغات، ورغم ذلك لم تلتزم الوزارة بأى إتفاق مع النقابة فى هذا الشأن، وتصر على استعداء الصحفيين".

وطالب عضو مجلس النقابة الدولة، بضرورة حماية الصحفيين من الاستهداف المتكرر والواضح من قِبَل وزارة الداخلية، لا سيما فى ظل الأجواء الصعبة التى يعيشها الوطن بشكل عام، ويحمل الصحفيون فيها أمانة الكلمة، ويعانون الأمرين فى الحصول على المعلومة.

الداخلية تطارد الصحف وتطالب بحبس الصحفيين ورؤساء التحرير باتهامات باطلة