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بشرة طبيعيّة في رمضان بصابون من صنع يديك

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بشرة طبيعيّة في رمضان بصابون من صنع يديك بشرة طبيعيّة في رمضان بصابون من صنع يديك

السبت 13-06-2015 14:18

للحفاظ على بشرتك نضرة ومتألقة  في شهر رمضان الكريم، عليك باستخدام المواد الطبيعية بدلاً من المواد الكيميائية. فالبشرة المتلألئة ما هي إلا نتاج للعناية الطبيعية بالبشرة. ولأنّ السيدة العربية دائمة العشق للمنتجات الطبيعية، ها هي "سيدتي نت" تقدم لك أربع وصفات طبيعية وسريعة لصنع الصابون، لتختاري منها ما يعجبك ويناسب احتياجاتك.
•الوصفة الأولى: صابون العسل الخام
المكونات:
1.نصف كوب صابون سائل قشتالي.
2.نصف كوب عسل نحل الخام.
3.نصف كوب زيت جوز الهند.
4.قطرات من الزيت العطري المفضل لديك.
الطريقة:
امزجي المكونات معاً، ثم ضعيهم في زجاجة مضغوطة واستمتعي بهذا الصابون السائل الصحي على بشرتك.
•الوصفة الثانية: صابون حليب جوز الهند.
المكونات:
-ثلث كوب صابون قشتالي.
-ربع كوب حليب جوز الهند كامل الدسم.
-15 قطرةً من زيت الافندر.
الطريقة:
امزجي المكونات جيدًا لتحصلي على صابون رائع ومهدئ للبشرة. فهو يعمل على استرخاء الجسم لاحتوائه على زيت اللافندر كما يعمل على ترطيب البشرة الجافة.
•الوصفة الثالثة: صابون زيت الجوجوبا والبرتقال.
المكونات:
-نصف كوب صابون قشتالي.
-ربع كوب من العسل.
-20 قطرة من البرتقال الحلو.
-2 ملعقة من الجوجوبا.
الطريقة:
أضيفي كل المكونات في زجاجة نظيفة ورجيها جيدًا لتحصلي على صابون رائع وذي رائحة ممتازة.
•الوصفة الرابعة: جيل الاستحمام.
المكونات:
-نصف كوب زيت القشتالي.
-ملعقة كبيرة عسل النحل الخام.
-2 ملعقة صغيرة من الجلسرين النباتي.
-ملعقة صغيرة من زيت فيتامين.
-ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والجوجوبا أو زيت بذور العنب.
-10 قطرات من الزيت العطري المفضل لديك.
الطريقة:
تخلط جميع المكونات معًا وتوضع في زجاجة مضخة. وتمتعي برائحة الأزهار الرائعة أثناء الاستحمام. وتأكدي بأنّ هذه الطرق جميعها لن تستغرق منك سوى 5 دقائق في صنعها ولكنها ستكون رائعة التأثير على جمال وتألق بشرتك.

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