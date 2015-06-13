مكياج صيفي من كواليس تصوير مجلة "سيدتي "

يحمل هذا الصيف تبايناً في المكياج بين الرموش البارزة مع الوجه الطبيعي من جهة والكحل الأسود الدراماتيكي من جهة أخرى. لكن هذه الإطلالات تُعتبر مناسبة للسهرات والمناسبات الخاصة. أمّا إذا كنت تبحثين عن إطلالة صيفيّة تشرق في فترات النهار بعيداً عن النعومة والكلاسيكية، فإليك صيحة قوس القزح. فقد تحوّلت موضة هذا الموسم إلى المكياج الذي يُجسّد الفرح والحبّ. إنّه نفحة محمّلة بالمرح والحيوية والحرية. يُعالج فنانو المكياج الألوان كتفصيل ثمين يمنح تأثيراً مهمّاً ليستخرجوا ألواناً جديدة مفعمة بالأمل، تحمل قصة شواطئ البحر إلى العين التي تجسّد لوحات فنية.

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من آخر صيحات الألوان المناسبة لفصل الصيف: الأزرق الذي يعكس المياه الصافية، والأخضر الأكوا الذي يرمز إلى رغوة البحر، والمرجاني المنبثق من ورديّ الصدف، إضافة إلى ألوان الشربات والبوظة. وتكتمل الغرابة في هذا الفصل مع طريقة تطبيق هذه الألوان من ظلال العيون بشكل حرّ، أي ممزوجة بتميّز لنظرة فريدة.

لا توجد قواعد أساسية لتطبيق هذا المكياج. لكننا ننصحك بأن تنتبهي إلى تأسيس البشرة بشكل طبيعيّ جداً بعيداً عن الألوان الداكنة من كريم الأساس لتسليط الضوء على عينيك. أمّا بالنسبة إلى طريقة دمج الألوان فهي تقتصر على رأيك ونظرتك إلى الإطلالة التي تريدين أن تظهري بها.

إليك ـ بالصور ـ بعض الأفكار المناسبة لتطبيق ظلال العيون الملوّن؛ والمستحضرات اللازمة لذلك:

1. " كينكدوم أوف كولورس هاوس أوف بينك" Kingdom Of Colors House Of Pink من ديور Dior

2. " كاجال توركواز" Turquoise Kajal من جيفنشي Givenchy

3. " بيوتي مايسترو مونو أي شادوه" Beauty Maestro Mono Eye Shadow من جيورجيو أرماني Giorgio Armani

4. " شوت فاب تانت" Shoot Fap Teintes من غيرلان Guerlain

5. " كولور ديساين أنفينيت أي شادوه" Colour Design Infinite Eyeshadow من لانكوم Lancome

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