السجن 10 سنوات لجزائرى ادين بالإرهاب فى المغرب

حكمت محكمة مغربية متخصصة بشؤون الارهاب على جزائرى بالسجن عشر سنوات بعد ان كان اعتقل فى يناير لانتمائه المفترض الى مجموعة جهادية، وفق ما اعلنت وكالة الانباء المغربية الرسمية السبت.

والجزائرى الذى لم يكشف اسمه ملاحق بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية وحيازة ونقل مواد متفجرة وأسلحة نارية واستعمالها خلافا لأحكام القانون فى إطار مشروع يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وتحريض الغير وإقناعه على ارتكاب أفعال إرهابية والدخول إلى التراب الوطنى بطريقة سرية".

وصدر الحكم الخميس عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب فى محكمة الاستئناف بسلا، المدينة التوأم للرباط. وارفق هذا الحكم بقرار قضى ب"إبعاده عن التراب الوطنى بعد قضائه المدة المحكوم بها".

واوقف الجزائرى فى يناير الماضى قرب وجدة (شمال شرق الجزائر، واوضح بلاغ صادر عن وزارة الداخلية المغربية فى حينه انه اعتقل "للاشتباه بانتمائه للتنظيم الإرهابى +جند الخلافة+ الذى ينشط فى الجزائر والذى سبق له أن تبنى اغتيال الرهينة الفرنسى هيرفيه غوردال".

وجاء ايضا فى البلاغ انه "تم العثور بحوزة المشتبه به على كميات كبيرة من مواد خطرة، وأجهزة تستعمل فى الاتصالات اللاسلكية، إضافة إلى رسم بياني، مكن تفحصه من اكتشاف كميات هامة أخرى من مواد خطرة، بالإضافة إلى أسلحة نارية".