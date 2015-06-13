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السجن 14 سنة لـ23 متهما وبراءة 8 فى قضية "فتنة الشيعة"

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السجن 14 سنة لـ23 متهما وبراءة 8 فى قضية "فتنة الشيعة" السجن 14 سنة لـ23 متهما وبراءة 8 فى قضية "فتنة الشيعة"
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، 23 متهما بالسجن 14 سنة بينهم 9 حضوريا و14 غيابيا، وبرأت 8 آخرين من تهمة قتل القيادى الشيعى حسن شحاتة، وثلاثة من معتنقى المذهب، والشروع فى قتل 13 آخرين، فى القضية رقم 3117 جنايات الجيزة لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة".

أسندت النيابة للمتهمين فى قرار إحالتهم إلى المحاكمة ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا وإصابة آخرين، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج من المنزل، وانهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

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مصر 365

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