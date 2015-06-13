نقابة الأطباء: 500 وحدة صحية بالصعيد لا يوجد بها طبيب

قالت الدكتورة منى مينا أمين عام النقابة العامة للأطباء، إنه ليس هناك إرادة حقيقية من وزارة الصحة لحل مشكلة عجز الخدمة الصحية في المناطق النائية.

وأضافت أمين عام النقابة العامة للأطباء خلال بيان أصدرته النقابة منذ قليل، أن هناك نحو 500 وحدة صحية بالصعيد والمناطق النائية لا يوجد بها أطباء، رغم إنفاق المليارات عليها، موضحة أن هناك حلولاً عملية سهلة لن تكلف الدولة شيئًا وتم تقديمها للحكومة، ولكن للأسف لم يتم الاستجابة لها، مثل توفير حوافز جذب للأطباء في مجال الدراسات العليا.

وأشار الدكتور حمدى جاب الله، نقيب أطباء مطروح، إلى أن المناطق النائية ظلمت كثيرا بسبب تدني الميزات المادية المخصصة لها، وأن القانون 14 لسنة 2014 تم تعد بعض المواد فيه بناء على قرار من رئيس الجمهورية دون المطالبة بها، وهذا في ضوء القانون والدستور، ولكن المادة 12 من القانون ظلمت الأطباء، ثم القرار 575 لوزارة الصحة حدد 50 كيلو متر لاستحقاق بدل الاغتراب، وبالتالي يستحق المغترب 250% بدل اغتراب بينما لا يستحقها العاملون بنفس المنطقة من أهل البلد.

ولفت نقيب أطباء مطروح القانون، إلى أن القانون يعانى عوار شديد، وأن وزير الصحة قدم وعودا وردية للأطباء بمطروح ولكن لم ينفذ منه شيء.

وقال الدكتور صلاح سلام نقيب أطباء شمال سيناء، عن أزمات الأطباء المغتربين بأن جامعة سيناء استثنت 5% فأقل لأبناء سيناء والمقيمين بها فيما يتعلق بالكليات الطبية، ولكن عند وضع قواعد التكليف تم وضع شروط مجحفة حيث لا يستحق البدل للاغتراب إلا من يبتعد عن المنطقة بـ50 كيلو مترا، وتواجه المناطق النائية أزمة كبيرة.

وتابع:" تختص شمال سيناء بخطورة المنطقة وعدم الأمان بها، حيث يتعرض أهلها والعاملون فيها للموت في كل لحظة، ولم يذكر الحد الأقصى لشمال سيناء، وتساوت الغردقة بشمال سيناء في البدل في قانون العاملين المدنيين بالدولة الجديد، مؤكدا أن هذا غير معقول، رغم أن قانون الحوافز رقم 14 لسنة2014 زاد من حوافز تلك المناطق".

واستطرد:" إن القانون 14 لسنة 2014 به عوار دستوري، وليس قانونيا فقط، حيث يمنع التمييز، واعتبر أنه مرسوم بقانون وليس قانونا، ومن السهل تعديله في أي وقت"، موضحا أن شمال سيناء ليست منطقة نائية عادية، ولكنها منطقة ساخنة.

وقال الدكتور محسن عزام مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة للاطباء بأن شباب الاطباء سيقوم بالضغط من خلال الوقفات الاحتجاجية والاعتصام المفتوح لتنفيذ مطالبهم، مشيرا إلى أن هناك تخبط في سياسة وزارة الصحة.

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