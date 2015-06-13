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دعوى أمام الأمور المستعجلة لوقف عرض مسلس أستاذ ورئيس قسم

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دعوى أمام الأمور المستعجلة لوقف عرض مسلس أستاذ ورئيس قسم دعوى أمام الأمور المستعجلة لوقف عرض مسلس أستاذ ورئيس قسم
أقام "محامى" دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، طالب فيها بوقف عرض مسلسل أستاذ ورئيس قسم بطولة الفنان عادل إمام، والمقررعرضه فى شهر رمضان .

وطالب المحامى محمد معروف فى دعواه كلا من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفيزيون ورئيس قطاع التليفزيون ورئيس قطاع الإنتاج ورئيس القطاع الاقتصادى والكاتب يوسف معاطى والممثل القانونى لشركة سينرجى للإنتاج الفنى ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى بصفتهم، بوقف عرض المسلسل.

وذكر المدعى أن موكله "زكى إبراهيم السيد" فوجىء بالإعلان عن المسلسل عبر القنوات الفضائية، وبالاستعلام عنه تبين أن قصته واسمه هى نفس القصة التى ألفها وسجلها وأودعها فى دار الكتب والوثائق القومية طبقا لقانون الإيداع وبغرض الحفاظ على حقه الأدبى والفكرى.

وذكرت الدعوى أن الكاتب يوسف معاطى وشركة الإنتاج استوليا على القصة دون وجه حق، ووضع الكاتب اسمه عليها كمؤلف لها من قبيل الاعتداء على حقوق موكله الأدبية مخالفا قانون الحماية الفكرية ما يعد معه تصوير المسلسل استيلاء على حقوق موكله .
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