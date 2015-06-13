هيئة موانئ البحر الأحمر: السيطرة على حريق فى حاوية بميناء السخنة

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، أن قوات الدفاع المدني في ميناء السخنة بالسويس تمكنت من السيطرة على الحريق في حاوية بضائع قادمة من دولة الصين.

واضاف فى تصريحات خاصة، أن الحاوية كانت بداخلها أدوات منزلية وولعات كانت في ساحة ميناء السخنة، اثناء تفريغها شب بها النيران اشتعال ذاتى.

وتابع أن القوات تمكنت من السيطرة على الحريق بعد نشوبه وأخماده بالكامل بعد دقائق من الحريق، موضحا أنه جاري تفريغ الحاوية وحصر الخسائر.

حريق بأحد حاويات البضائع بميناء السخنة فى السويس

>