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216 لجنة خاصة و90 حالة غش فى امتحانات جامعة المنصورة

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216 لجنة خاصة و90 حالة غش فى امتحانات جامعة المنصورة 216 لجنة خاصة و90 حالة غش فى امتحانات جامعة المنصورة
قال الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، إن هناك بعض الفرق بمختلف الكليات أنهت بالفعل امتحاناتها حسب الجداول، ومن المقرر إجراء آخر امتحان بعد غد الاثنين، قبل شهر رمضان.

وأوضح الهلالى فى تصريحاتٍ له أنه تم ضبط 90 حالة غش فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات جامعة المنصورة منذ بداية أعمال الامتحانات حتى اليوم السبت، منها 3 حالات فى كلية طب الأسنان، و7 بكلية الحاسبات والمعلومات، و5 حالات بكليتى التربية والتجارة، و12 فى الآداب، و46 فى كلية الحقوق، و10 حالات بكلية التربية الرياضية، واثنين فى التربية النوعية بفرعيها ميت غمر ومنية النصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب وتحويلهم لمجالس تأديب.

وأشار الهلالى إلى أنه تم عقد 216 لجنة امتحانات خاصة، منها 117 داخل الكليات، و3 خارجها، و96 لجنة للطلاب المتحفظ عليهم بالسجون، منهم 32 بالهندسة، و8 للطب، و7 بكليتى الصيدلة، والطب البيطرى، و5 بكلية الزراعة، واثنين بكلية العلوم، و17 بكلية التجارة، و10 فى الحقوق، و3 بكلية التمريض، و4 بالتربية الرياضية، وطالب بكلية الحاسبات والمعلومات.

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مصر 365