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"لا للعنف".. ورشة عمل تنظمها جمعية تنوير بالتعاون مع "إعلام بنى سويف"

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"لا للعنف".. ورشة عمل تنظمها جمعية تنوير بالتعاون مع "إعلام بنى سويف" "لا للعنف".. ورشة عمل تنظمها جمعية تنوير بالتعاون مع "إعلام بنى سويف"
نظمت اليوم جمعية تنوير للثقافة والتنمية بالتعاون مع مركز النيل للإعلام ببنى سويف ورشة عمل بعنوان "لا للعنف".

وذلك ضمن مبادرة الأمن الاجتماعى، حيث حضر فعاليات الورشة التى أقيمت بمركز الإعلام بمدينة بنى سويف اللواء أحمد رضا الديب السكرتير العام المساعد نائباً عن المحافظ المستشار محمد سليم حيث تضمنت ورشة العمل كلمات وتوصيات حول أسباب انتشار العنف وتوعية المواطنين بمدى خطورته على المجتمع وإضراره بالمصلحة العامة، قام بإلقائها كل من: الدكتور عماد حمدى مدير المركز العربى لحل المنازعات، د. محمد عبد العظيم جاد أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، د. حنا جرجس الباحث الحقوقى، حسين ياسين مدير عام التضامن الاجتماعى، محمد سعد مدير النيل مركز النيل للإعلام وسط مشاركة وطرح أسئلة ومناقشات من جانب بعض رجال الدين الإسلامى والمسيحى وممثلين لمديريات الأمن، التربية والتعليم والشئون الاجتماعية الحاضرين لورشة العمل.

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مصر 365