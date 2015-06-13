فوز مجلس إدارة الغرفة التجارية بالغربية بالتزكية بعد انسحاب 5 مرشحين

فاز أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالغربية اليوم السبت، بالتزكية بعد انسحاب 5 مرشحين من أصل 13 مرشحا.

وأكد عبد الفتاح بصلة، أمين عام الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، أن 5 مرشحين انسحبوا من الانتخابات قبل إجرائها صباح اليوم، وبالتالى فاز باقى الأعضاء الثمانية بمقاعد مجلس الإدارة، بالتزكية، وهم كل من محمد محمد عوارة، رئيس مجلس إدارة، محمد أنور مصلح، نائب أول رئيس مجلس الإدارة فى الدورة السابقة، جابر شعبان الزهيرى، سكرتير الغرفة التجارية فى الدورة السابقة، محمود شبل برجل، شادى السيد عبد المقصود، فتحى حسين صلاح، أمين إسماعيل، محمد صلاح الدين سليمان.

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