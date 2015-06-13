العثور على 3 مفقودين فى رحلة سفارى بمطروح

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح من العثور على 3 مفقودين ضلوا الطريق أثناء قيامهم برحلة سفاري في صحراء مدينة برانى 135 كيلو مترا غربي مرسى مطروح.

كان مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بمضمون الاتصال التليفوني من عوض سعيد (29 سنة)، محامٍ، يفيد أنه وآخرين ضلوا الطريق بالصحراء الغربية في جنوب برانى في محافظة مطروح، خلال قيامهم برحلة سفاري دون إخطار الجهات المعنية ولا يعلم مكان تواجدهم بالضبط.

وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة العثور على المفقودين، وتم استنفار جميع الخدمات الأمنية المعينة بجميع القطاعات، وتحديد أماكنهم عن طريق جهاز تحديد المواقع العالمي"GPS" لرقم الهاتف الخاص بالمبلغ، وبتفعيل دور العمد والمشايخ وعواقل القبائل بالمنطقة، تم تحديد مكان تواجدهم وإحضارهم جميعهم، وكانوا في حالة إعياء شديدة، وتم تقديم كافة سبل الرعاية لهم.