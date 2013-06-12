"شباب مصر" يدعو إلى تسجيل انتهاكات الإخوان المتوقعة في مظاهرات 30 يونيو

كتب : هبة أمين الأربعاء 12-06-2013 14:46

دعا الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر، المنظمات الحقوقية برصد وتسجيل كافة الانتهاكات والاعتداءات التى يمارسها النظام الإخوانى والعناصر الموالية لجماعته فى كافة المظاهرات، وتوثيقها وتقديمها لكافة مؤسسات المجتمع الدولى المعنية لفضح ممارسات نظام الجماعة على المستوى الدولى ليعرف العالم حقيقته القمعية لتهديد معارضية والاعتداء عليهم.

وشدد الحزب، فى بيان صحفى، على ضرورة "اتخاذ كافة الاحتياطات الكاملة لمنع اقتحام أى بلطجية لكافة الميادين التى ستعلن فيها الاعتصامات والمظاهرات الرافضة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان فى مظاهرات 30 يونيو المقبل"، ولفت إلى أن "توثيق ممارسات النظام القمعية واستعانته بالبلطجية ضد كل المشاركين فى التظاهرات الرافضة له سيساعد فى محاكمتة فور سقوطة، وتكون هذه الأدلة والشواهد عبرة لأى رئيس قادم يفكر فى الانحراف بالسلطة واستغلالها لمصلحته ومصلحة جماعتة مثلما فعل الإخوان".