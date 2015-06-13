مدير أمن الشرقية: ضبط المتهم بالتستر على أمين الشرطة قاتل 4 بجزيرة السعادة

قال اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إن الأجهزة الأمنية، تمكنت اليوم، من ضبط "مصطفى م ع م " عامل، ومقيم نزلة العزازى أبوحماد، وذلك لقيامه بالتستر وإخفاء أمين الشرطة المتهم فى الأحداث الدامية بجزيرة السعادة، والتى أسفرت عن مقتل 3 وإصابة 5 مواطنين 2 منهم فى حالة خطرة .

كان تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية جزيرة السعادة، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين من أهالى القرية بأعيرة نارية.

وتبين من أقوال شهود العيان بالقرية حدوث مشاجرة بسبب خلاف على قراطين أرض، بين عائلتين، حيث قامت عائلة "عيد" بشراء قطعة أرض عبارة عن قراطين مبانى بمدخل القرية، من عائلة خالد بهدر "والد اللاعب "خالد عبد السلام بهدر" لاعب نادى المقاولون، ومنتخب الناشئين السابق، من إجمالى 4 قراريط، وذلك قبل 3 أشهر من وفاة والد اللاعب وأثناء عقد الجلسة العرفية، مساء أمس الخميس الماضى، بين عائلة "بهدر" وعائلة "عبيد " قام "سلميان نصر الله السيد عبيد" أمين شرطة بجهاز الأمن الوطنى، بإطلاق النيران من سلاحه الشخصى على لاعب كرة القدم الذى توفى فى الحال متأثر بإصابته بطلق نارى بالرقبة.

كما توفى كل من "سليمان عبيد الصافى" أمين الشرطة الذى كانت فى منزله الجلسة العرفية وقريب أمين شرطة الأمن الوطنى، كما قتل "سمير عبد الدايم"ـ وأصيب 5 آخرين بأعيرة نارية من سلاح أمين شرطة الأمن الوطنى، الذى لاذا بالفرار، بعد الحادث.

وأثناء توجه قوة من الشرطة برئاسة مدير الأمن ومدير المباحث وشارك فيها ضباط الأمن الوطنى لضبط أمين الشرطة القاتل، قام بإطلاق النيران صوب القوات مما أسفر عن استشهاد الرائد محمد عمر الألفى الضابط بالأمن الوطنى فيما تبادلت القوات النيران مع أمين الشرطة وقامت بتصفتيه.

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