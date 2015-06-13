أخبار عاجلة

الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شاهد بـ"حرق كنترول هندسة الأزهر": المتهمون ألقوا مواد حارقة على المبنى

Google+ Print
شاهد بـ"حرق كنترول هندسة الأزهر": المتهمون ألقوا مواد حارقة على المبنى شاهد بـ"حرق كنترول هندسة الأزهر": المتهمون ألقوا مواد حارقة على المبنى
أكد الرائد محمد عمرو الصعيدى، أحد شهود الاثبات بقضية "حرق كنترول كلية الهندسة بجامعة الأزهر"، أنه تواجد بالأحداث بصحبة قوة من مباحث قسم مدينة نصر، وأنه لا يتذكر تفاصيل الأحداث لعامل الوقت الذى مر عليها، مشيرا إلى أن المتهمين بالاحداث استعانوا بمواد حارقة وألقوها بكثافة على مبنى كلية الهندسة بجامعة الازهر، وهو ما أدى الى احتراق الكنترول باكمله وتبع ذلك هتافات مناهضة للدولة.

وأضاف الشاهد أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقى المبنى والمبانى المجاورة، نافيا قدرته على التعرف على المتهمين المتواجدين بقاعة المحكمة او تحديد مشاركتهم من عدمها وذلك لمرور الوقت كما ذكر.

تعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمام الدائرة 25 شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية كل من المستشارين ياسر أبو العينين بركات، وأيمن عبد الهادى هيكل وأمين السر سيد حجاج. والمتهمون هم: محمد أشرف عبد المجيد، علاء السيد بيومى، مصطفى سيد خليل، محمود حسن السيد، السيد قطب محمد على.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة قد أحالت فى نوفمبر الماضى المتهمين إلى القضاء العسكرى، فقضى بعدم الاختصاص وأعاد القضية إلى محكمة الجنايات مرة أخرى، أسندت النيابة للمتهمين التجمهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية والتلويح بالعنف واستعراض القوة وحمل زجاجات حارقة، ومنع الموظفين بجامعة الأزهر من أداء وظيفتهم، فضلاً عن الإتلاف العمدى لكنترول كلية الهندسة وإحراقه مطلع يناير الماضى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365