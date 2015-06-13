1. رأفت حامد محمد عبد الله
>2. جمال محمد علي الزمرانى
>3. مصطفى أحمد مصطفى درويش
>4. أحمد محمد محمود محمد شومان
>5. سعيد حسن علي أحمد
>6. عبد المنعم محمد رياض عبد الرازق
>7. عبد الوهاب محمد حجازي إبراهيم
>8. يونس عبادي أحمد يونس
>9. إبرهيم فتحي إبراهيم عبد العال
>10. زكريا محمود حماد هندى
>11. حسام الدين عبد اللطيف عبد الحميد الكاشف
>12. عبد الرحمن خميس هليل
>13. خالد مجدي عبد الجواد
>14. مصطفى السيد معتمد
>15. كريم صبرى مبروك عمارة
>16. غريب محمد محمد خميس
>17. أحمد حسن أحمد عبد الحليم
>18. سعيد علي عبد الغنى
>19. خميس محمود محمد عسل
>20. مختار عبد الحميد عبد الرحمن
>21. محمود عبد الرحيم محمود على
>22. عاطف حامد أحمد شوشة
>23. على ظريف عبد اللطيف حجازى
>24. أحمد عبد الرحمن محمد عبد الرحيم
>25. إبراهيم محمود السيد حجاج
>26. محمود السيد السيد المزين
>27. أحمد حسن محمد على
>28. محمد سمير أحمد إبراهيم
>29. مصطفى كمال أحمد خالد مصطفى
>30. محمود حباشى محمد عمر
>31. مصطفى عبد العاطى إبراهيم عبد الكريم
>32. عبد الحميد سعد ندا
>33. محمد إبراهيم محمد محمد بدوى
>34. إبراهيم محمد إبراهيم سيد أحمد بدوى
>35. خالد محمد سعيد على
>36. صبحى عبده الرفاعى القطب
>37. أبو زيد محمد أبو زيد عثمان
>38. فتحى عبد المنعم محمد بيومى
>39. محمد عوض الله محمد فودة
>40. عبد الرازق عبد الرازق السيد
>41. إبراهيم عبد المنعم مصطفى بدوى
>42. محمود محمد علي محمد
>43. أسامة فراج أبو هارون
>44. رجب محمود عبد الهادى
>45. فتوح على حماد
>46. فريد عادل محمد عبد الجواد
>47. حمدى بكار محمد عبد الله
>48. محمد أحمد خلف مصطفى
>49. محمد السيد حسن محمد الونش
>50. مصطفى محمد أمين حسين
>51. أسامة رمضان السيد محمود
>52. عادل عبد الستار عبد الرحمن البرى
>53. مجدى محمد بسيونى على
>54. محمد فرغلى محمد عثمان
>55. محمد رمضان محمد أبو الروس
>56. على محارب على سليمان
>57. محي محي الدين إبراهيم صدقى
>58. أحمد عبد الواحد محمود على
>59. محمود إبراهيم حسين بريك الحبونى
>60. مجدى عزيز الدين درويش
>61. محمد أحمد خلف مصطفى
>62. أيمن سعيد حمودة محمد مسعود
>63. وليد رمضان السيد محمود
>64. عادل إبراهيم السيد زيدان
>65. محمد أحمد خلف
>66. محمد محمود محمد أحمد
"اليوم السابع" ينشر أسماء الإخوان المفرج عنهم بمحافظة الإسكندرية
1. رأفت حامد محمد عبد الله