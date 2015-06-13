"اليوم السابع" ينشر أسماء الإخوان المفرج عنهم بمحافظة الإسكندرية

ينشر "اليوم السابع" أسماء الـ 66 اخوانيا بالإسكندرية، المخلى سبيلهم بقرار من النائب العام المستشار هشام بركات بمناسبة شهر رمضان ضمن 122 محبوسا وهم كل من:

1. رأفت حامد محمد عبد الله

>2. جمال محمد علي الزمرانى

>3. مصطفى أحمد مصطفى درويش

>4. أحمد محمد محمود محمد شومان

>5. سعيد حسن علي أحمد

>6. عبد المنعم محمد رياض عبد الرازق

>7. عبد الوهاب محمد حجازي إبراهيم

>8. يونس عبادي أحمد يونس

>9. إبرهيم فتحي إبراهيم عبد العال

>10. زكريا محمود حماد هندى

>11. حسام الدين عبد اللطيف عبد الحميد الكاشف

>12. عبد الرحمن خميس هليل

>13. خالد مجدي عبد الجواد

>14. مصطفى السيد معتمد

>15. كريم صبرى مبروك عمارة

>16. غريب محمد محمد خميس

>17. أحمد حسن أحمد عبد الحليم

>18. سعيد علي عبد الغنى

>19. خميس محمود محمد عسل

>20. مختار عبد الحميد عبد الرحمن

>21. محمود عبد الرحيم محمود على

>22. عاطف حامد أحمد شوشة

>23. على ظريف عبد اللطيف حجازى

>24. أحمد عبد الرحمن محمد عبد الرحيم

>25. إبراهيم محمود السيد حجاج

>26. محمود السيد السيد المزين

>27. أحمد حسن محمد على

>28. محمد سمير أحمد إبراهيم

>29. مصطفى كمال أحمد خالد مصطفى

>30. محمود حباشى محمد عمر

>31. مصطفى عبد العاطى إبراهيم عبد الكريم

>32. عبد الحميد سعد ندا

>33. محمد إبراهيم محمد محمد بدوى

>34. إبراهيم محمد إبراهيم سيد أحمد بدوى

>35. خالد محمد سعيد على

>36. صبحى عبده الرفاعى القطب

>37. أبو زيد محمد أبو زيد عثمان

>38. فتحى عبد المنعم محمد بيومى

>39. محمد عوض الله محمد فودة

>40. عبد الرازق عبد الرازق السيد

>41. إبراهيم عبد المنعم مصطفى بدوى

>42. محمود محمد علي محمد

>43. أسامة فراج أبو هارون

>44. رجب محمود عبد الهادى

>45. فتوح على حماد

>46. فريد عادل محمد عبد الجواد

>47. حمدى بكار محمد عبد الله

>48. محمد أحمد خلف مصطفى

>49. محمد السيد حسن محمد الونش

>50. مصطفى محمد أمين حسين

>51. أسامة رمضان السيد محمود

>52. عادل عبد الستار عبد الرحمن البرى

>53. مجدى محمد بسيونى على

>54. محمد فرغلى محمد عثمان

>55. محمد رمضان محمد أبو الروس

>56. على محارب على سليمان

>57. محي محي الدين إبراهيم صدقى

>58. أحمد عبد الواحد محمود على

>59. محمود إبراهيم حسين بريك الحبونى

>60. مجدى عزيز الدين درويش

>61. محمد أحمد خلف مصطفى

>62. أيمن سعيد حمودة محمد مسعود

>63. وليد رمضان السيد محمود

>64. عادل إبراهيم السيد زيدان

>65. محمد أحمد خلف

>66. محمد محمود محمد أحمد