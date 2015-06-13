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حبس المتهم الرئيسى بـ"تكسير"جمجمة طفل فى حلوان

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حبس المتهم الرئيسى بـ"تكسير"جمجمة طفل فى حلوان حبس المتهم الرئيسى بـ"تكسير"جمجمة طفل فى حلوان
أمر مصطفى الحسن وكيل أول نيابة حلوان، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، كمتهم رئيسى اشترك مع آخرين فى تهشيم رأس طفل مستخدمين "شومة" و"قالب طوب"، وذلك أثناء محاولة المجنى عليه الدفاع عن صديقه الذى يضربونه كما صرحت النيابة بدفن الجثة وطلبت مزيدا من التحريات وسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار شريف مختار رئيس النيابة، أن المجنى عليه أثناء خروجه من حديقة فوجىء بالمتهمين يعتدون على صديقه بالضرب وأثناء محاولته منعهم اعتدوا عليه بالضرب و هشموا رأسه بشومة وقالب طوب وتركوه ينزف وفروا هاربين، وتمكن رجال المباحث من ضبط أحدهم.

تلقى اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بلاغا بمقتل طفل يبلغ من العمر 15 عاما، أمام حديقة للأطفال بحلوان، وكشفت التحريات أن المجنى عليه أثناء خروجه من الحديقة شاهد صديقا له يتعرض للضرب على يد 3 عاطلين وعندما تدخل للدفاع عنه، فوجئ بالمتهمين يعتدون عليه بالضرب ثم ضربه أحدهم بشومة على رأسه وضربه آخر بقالب طوب ما أسفر عن تهشم جمجمته .

توصلت التحريات إلى هوية المتهمين، وبإعداد كمين ألقت قوة القبض على المتهم الرئيسى، وأحالته إلى النيابة العامة .
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مصر 365