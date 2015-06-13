محمد عمارة يعتذر عن رئاسة تحرير مجلة الأزهر.. والإمام الأكبر يقبلها

علم "اليوم السابع" أن الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تقدم باعتذار للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن رئاسة تحرير مجلة الأزهر، والتى كان يرأس تحريرها.

وعلم اليوم السابع أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر، قبل اعتذاره وأسند مهمة رئاسة تحرير مجلة الأزهر لأحد عمداء جامعة الأزهر سيتم الكشف عنه لاحقا.

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