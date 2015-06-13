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عودة 699 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ24 ساعة الماضية

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عودة 699 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ24 ساعة الماضية عودة 699 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ24 ساعة الماضية
أكد مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، عودة 699 مصريًا من ليبيا عبر منفذ السلوم البرى على الحدود المصرية الليبية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح فى تصريح له اليوم، إن عدد المصريين القادمين من الجانب الليبى خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 699 مصريًا بينهم 501 وصول شرعى و198 غير شرعى، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول المصريين.


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