المتحدث العسكرى: القوات المسلحة تصدت لهجوم إرهابى بمساعدة أهالى سيناء

أكد العميد محمد سمير المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، قيام عناصر قطاع تأمين شمال سيناء بأعمال إعادة تمركز أحد الكمائن بمنطقة (أبو طويلة) التابعة لمركز ومدينة (الشيخ زويد) بما يحقق إحكام السيطرة على الطرق والمدقات وقطع محاور الإمداد عن العناصر الإرهابية.

وأضاف المتحدث العسكرى فى بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه بناءً على المعلومات الواردة لهم من أحد العناصر المتعاونة مع القوات المسلحة والتى تفيد بنية بعض العناصر الإرهابية مهاجمة الكمين مستغلين فى ذلك قيام القوات باستكمال أعمال إعادة التمركز، تصدت القوات للهجوم الإرهابى، وتمكنت من قتل أحد العناصر الإرهابية وإصابة اثنين آخرين إصابات بالغة دون وقوع إصابات فى صفوف القوات.

وتشيد القوات المسلحة بأهالى سيناء الشرفاء الذين يقفون مع قواتهم المسلحة صفاً واحداً ضد الإرهاب.

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