السيسى يوجه بدراسة تأجيل تطبيق كروت البنزين الذكية حتى تشمل كافة القطاعات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، بأعضاء المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، واستعراض أنشطة وتكليفات الرئيس للمجلس منذ الاجتماع الأخير، فى أبريل الماضى.

واستعرض أعضاء المجلس، الدراسة التطبيقية التى تم إعدادها، بشأن منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، إذ وَجَّهَ الرئيس، الحكومة بدراسة تأجيل تطبيق هذه المنظومة بصورة عاجلة، لحين الانتهاء من شمولها لكافة القطاعات التى لا تتوافر لها تلك الكروت.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استمع من أعضاء المجلس التخصصى إلى شرحٍ وافٍ بشأن التعديلات المقترحة على عدد من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

واستعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع نماذج لبعض المشروعات المُعَدَّة للتنفيذ ومن بينها مشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة، والذى يعده المجلس بالتنسيق مع وزارة الإسكان التى ستقوم بتوفير البنية التحتية اللازمة لإتمام المشروع قبل الثلاثين من يونيو 2015.

كما تم استعراض المبادرات القائمة من مختلف مؤسسات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسبل التغلب على تعدد الجهات المسئولة عن تلك المشروعات بما ييسر على الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية الراغبة فى المساهمة فى تمويلها، وهو الأمر الذى يستدعى النظر فى إنشاء كيان جديد يتولى الإشراف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لاستراتيجية متكاملة، ويُوحد الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع الحيوى ويولى اهتماماً شاملاً بشقيه الاقتصادى والاجتماعى، ووَجَّهَ الرئيس بسرعة إعداد تصور كامل للكيان المقترح ومهامه واختصاصاته.

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