المغير: "رصد" تنشر تصريح مكذوب على لسان "غزلان" عن عدم انتمائي للإخوان

رجل خيرت الشاطر: مفيش قوة في الأرض هتستطيع إنها تنال من علاقتي بالجماعة

كتب : سهيلة حامد منذ 43 دقيقة

علّق أحمد المغير الناشط الإخواني ورجل المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، على مانشرته شبكة "رصد" من تصريحات على لسان الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، بعدم انتماء المغير للجماعة، مشيرة إلى أن المغير شاب يحاول أن يلتصق بالجماعة بالعافية ويتحدث كشاب من جماعة الإخوان، والإعلام يستغله كأنه شاب من الجماعة ويتحدث باسمها.

قال المغير مستنكرًا تصريحات "رصد"، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، "أول خبر رصد نشرته كانت نفس الإشاعة اللي هي روجت ليها من عدة شهور في تصريح مكذوب على لسان دكتور غزلان وراحت نشراه هو هو بعد تغيير التاريخ بس رغم إن ساعتها دكتور غزلان نفى التصريح وامتنعت الشبكة عن نشر التكذيب وراحت تنشره هو هو بنفس الصياغة لكن بتاريخ أمس".

وتابع المغير قائلا "للأسف شبكة رصد اللي كان واحد بيتأمل منها إعلام نظيف ومحترم أصابها ما أصاب القوم فأصبحت ساحة للإشاعات والعداوات الشخصية ولاحول ولاقوة إلا بالله، أقولهم بكل أسى: يا إخواني في رصد عند الله تجتمع الخصوم".

ثم تطرق المغير إلى علاقته بجماعة الإخوان المسلمين، وقال "شوفوا بقى، مفيش قوة في الأرض هتستطيع إنها تنال من علاقتي بالجماعة، الجماعة اللي أنا إتربيت عليها وفيها، واللي إخواني وأحبابي منها واللي اتعلمت فيها حب ديني ووطني وأنا وصلت لما وصلت إليه بفضل الله أولا ثم الجماعة بكل مكوناتها".

وتابع قائلا: "بالنسبة للي بيحاولوا زرع بذور الكراهية والفتنة بيني وبين قيادات الجماعة فأحب أقولهم أن قيادات جماعة الإخوان قادتي ومعلمي أُشهد الله وأُشهدكم أني أحبهم في الله وأحترمهم وأجلهم وأقدرهم وهم إن شاءوا أن أظل في الجماعة بقيت وإن شاءوا أن أخرج خرجت، وأنا في الحالتين ترس من تروسهم وجندي من جنودهم.. فكم منا وليس فينا وكم فينا وليس منا قد أختلف معهم أحيانا نعم لما أراه مصلحة للبلاد والعباد لكنهم يظلون ما حييت تاج راسي وحب فؤادي شوراهم لي ملزمة وطاعتهم علي واجبة.. والله أكبر ولله الحمد".