بالصور.. مشادات بين أنصار ومندوبي المرشحين ببعض لجان انتخابات الغرفة التجارية بسوهاج

​شهد عدد من لجان انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج بعض المشادات الكلامية بين أنصار ومندوبي المرشحين ببعض اللجان، فيما قرر بعض أعضاء الإشراف على العملية الانتخابية وقف التصويت حتى عودة الهدوء للجان.

وقال أحمد الناظر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية فى تصريح لوكالة “أونا” أن إجمالي من لهم حق التصويت بلغ 20 ألف تاجر ممن يمتلكون سجلاً تجارياً وأن المنافسة تتم على 8 مقاعد ويتنافس 35 مرشح وتتم الانتخابات ب8 لجان تم توزيعهم على مراكز طهطا وطما والمراغة والكوثر وسوهاج وجرجا والبلينا والمنشاة، وذلك تيسيرًا للتجار وتتم الانتخابات في يوم واحد بدأ منذ الثامنة صباحًا وحتى 5 مساء اليوم وبعدها يتم تجميع صناديق الاقتراع بالمقر الرئيسي للغرفة بسوهاج تمهيدًا لإعلان النتيجة.

ومن ناحية أخرى كلفت وزارة التجارة والصناعة عدد من كبار موظفيها لإدارة العملية الإنتخابية بسوهاج بجميع مراحلها حتى مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتيجة النهائية.