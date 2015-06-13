أخبار عاجلة

الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. مشادات بين أنصار ومندوبي المرشحين ببعض لجان انتخابات الغرفة التجارية بسوهاج

Google+ Print
بالصور.. مشادات بين أنصار ومندوبي المرشحين ببعض لجان انتخابات الغرفة التجارية بسوهاج بالصور.. مشادات بين أنصار ومندوبي المرشحين ببعض لجان انتخابات الغرفة التجارية بسوهاج

13 يونيو 2015 | 4:36 مساءً

الغرفة التجارية بسوهاج

​شهد عدد من لجان انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج بعض المشادات الكلامية بين أنصار ومندوبي المرشحين ببعض اللجان، فيما قرر بعض أعضاء الإشراف على العملية الانتخابية وقف التصويت حتى عودة الهدوء للجان.

وقال أحمد الناظر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية فى تصريح لوكالة “أونا” أن إجمالي من لهم حق التصويت بلغ 20 ألف تاجر ممن يمتلكون سجلاً تجارياً وأن المنافسة تتم على 8 مقاعد ويتنافس 35 مرشح وتتم الانتخابات ب8 لجان تم توزيعهم على مراكز طهطا وطما والمراغة والكوثر وسوهاج وجرجا والبلينا والمنشاة، وذلك تيسيرًا للتجار وتتم الانتخابات في يوم واحد بدأ منذ الثامنة صباحًا وحتى 5 مساء اليوم وبعدها يتم تجميع صناديق الاقتراع بالمقر الرئيسي للغرفة بسوهاج تمهيدًا لإعلان النتيجة.

ومن ناحية أخرى كلفت وزارة التجارة والصناعة عدد من كبار موظفيها لإدارة العملية الإنتخابية بسوهاج بجميع مراحلها حتى مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتيجة النهائية.

2015-06-13

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا