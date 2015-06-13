200 منفذ متحرك للقوات المسلحة لبيع منتجاتها فى المحافظات

أكد اللواء أركان حرب صبحى سعد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية صافى ومندوب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أن الجيش لديه منافذ ثابتة ومنافذ متحركة على مستوى كافة المحافظات بالجمهورية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى على هامش افتتاح معرض سوبر ماركت "هوم تك"، بأرض المعارض، اليوم السبت: "نعمل على إنشاء 200 منفذ متحرك كمرحلة أولى، من خلال عربيات تبريد مجهزة لحفظ المنتجات، على أن يتم توزيعها على المناطق الشعبية، والمناطق التى بها اختناقات ولم يصل إليها منتجاتنا".

وأضاف أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارات الدفاع والتموين والزراعة فى توزيع السلع، بهدف ضبط الأسعار وعدم تكرارتوزيعها بمكان واحد.

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