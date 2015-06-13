بالصور.. عودة حركة القطارات بالشرقية بعد انفجارعبوة ناسفة بمزلقان أبوحماد

عادت حركة القطارات بالشرقية بخط "بورسعيد – القاهرة" اليوم، وذلك بعد قيام إرهابيين بتفجير عبوة ناسفة على قضبان السكة الحديد بمدخل مدينة أبوحماد .

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق، يفيد ببلاغ بحدوث جبر بشريط السكة الحديد، بالخط الطالع الطوالى ( بورسعيد/القاهرة ).

وبالانتقال والفحص تنسيقا ومديرية أمن الشرقية وإدارة الحماية المدنية بالمديرية، تبين وجود جبر بقضيب السكة الحديد بالخط الطالع الطوالى (بورسعيد/القاهرة) ما بين محطتى "الصوة وأبو حماد – دائرة مركز شرطة أبو حماد، بطول حوالى 50 سم، وتدمير عدد 2 فلنكة أسمنتية ووجود حفرة، أسفل القضيب بعمق 20 سم، ناتج من انفجار عبوة، وقام المختصون بهئية السكة الحديد باصلاح قضيب السكة الحديد وعمل الوقاية اللازمة واصبح الخط خالى من المعارضات.

وأمر اللواء السيد جاد الحق مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه وظروفها وملابساتها تنسيقا ومديرية أمن الشرقية وقطاعى الأمن العام والأمن الوطنى، وتحرر المحضر رقم 2/222 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق.