أمن البحيرة يضبط أخطر خلية إرهابية مسئولة عن عدد من التفجيرات بالمحافظة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، من ضبط أخطر خلية إرهابية، كما تم العثور على مخزن لتصنيع المتفجرات، وتبين أنهم وراء معظم وقائع التفجيرات التى طالت أبراج الكهرباء ومكتب بريد الدلنجات.

جاء ذلك فى ضوء خطة العمل الموضوعة فى هذا الشأن برصد كل التكليفات وتحركات أعضاء التنظيمات الإرهابية خاصة بدائرة المحافظة وتوجيه ضربات استباقية لها ونظرًا لما شكله تلك الحوادث من خطورة إرهابية تمثلت فى استهداف منشآت أبراج كهرباء وتعريض حياة المواطني للخطر الأمر، الذى أعطى مؤشرات عنيفة تجاه تنفيذ التهديدات الصادرة من تنظيم الإخوان الإرهابى بغرض زعزعة الثقة فى جهاز الأمن.

كان وجه مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة اللواء محمد فتحى إسماعيل بتشكيل مجموعات عمل من إدارة البحث الجنائى بالاشتراك ومفتشى فرع الأمن العام وضباط إدارة الأمن الوطنى بالبحيرة قادها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى وضمت العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والرائد احمد حمد رئيس مباحث الدلنجات والنقيب هشام فايد معاون المباحث.

وأسفرت جهود فريق العمل إلى معلومات مفادها قيام قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى بإحياء الجهاز السرى للتنظيم تحت مسمى "لجان العمليات النوعية"، وإصدار تكليفات لهم بتنفيذ عمليات عدائية فى الفترة القادمة مع نشر الشائعات والأكاذيب لإحداث حالة من الفوضى فى محاولة لتأليب الرأى العام وتهديد السلم الاجتماعى وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد عناصر خلية إرهابية تلقت تدريبات على تركيب وتصنيع العبوات المتفجرة داخل إحدى المخازن والمنوط بها تنفيذ مخططهم الإرهابى بدائرة مدينة الدلنجات.

وعقب تقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالمديرية أسفرت عن ضبط أعضاء تلك الخلية، وهم كل من "صبحى عبد الحليم عبد الرءوف قشطة" مهندس زراعى بالإدارة الزراعية بالدلنجات ومقيم الغرباوى دائرة المركز، "على حسن على نصر" مدرس بمدرسة الإمام مالك الصناعية "قسم كهرباء" ومقيم عزبة سعد داود دائرة المركز، "عبد العزيز عبد العزيز عباس عبد اللطيف" حاصل على ليسانس للغات وترجمة ومقيم زاوية حمور دائرة المركز، "هانى السيد عبد السلام أبو شوشة" عامل فرم جبس ومقيم بئر العسل دائرة المركز، "محمد خليل محمد عبد النبى خليل حويل" حاصل على دبلوم ومقيم أبو وافية الكبرى دائرة المركز.

وتبين وجود مخزن فرم جبس خاص بالرابع بناحية الطريق الخيرى أمام عزبة يوسف عبد النبى دائرة المركز، وبتفتيشه عُثر بداخله على عدد (3) عبوات قنبلة كاملة التصنيع ومعدة للتفجير وعدد ( 2 ) شيكارة بداخلهما مادة النترات مخلوطة بمواد كيميائية أخرى تزنا حوالى ( 100 ) كليو جرام وعدد (16) مفجر عبوه وعدد (20) بطارية متصلة بدوائر كهربائية.

وبمواجهتهم أقروا بمجمل اعترافهم وانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابى وأنهم ضمن عناصر لجان العمليات النوعية بدائرة مدينة الدلنجات وأنه صدرت إليهم تكليفات تنظيم الإخوان الإرهابى بالسعى لإظهار النظام الحاكم بمظهر الضعف وعدم القدرة على إدارة شئون البلاد تحايلًا منهم على بعض فئات الشعب بوجود ما يسمى بموجه ثورية جديدة بغرض إشاعة الفوضى وهدم البنية التحتية للدولة، وأنهم قد بدءوا فى تنفيذ ذلك المخطط تدريجيًا بأن كونوا فيما بينهم خلية نوعية لتنفيذ مخططهم الإرهابى , وأن العبوات المتفجرة المضبوطة لاستهداف أبراج الكهرباء والمنشآت التابعة للدولة مثل مكاتب البريد ومقر محكمة الدلنجات الجزئية.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع الآتية واقعة القضية رقم 3951/2015 إدارى مركز الدلنجات استهداف برجى كهرباء بعدد ( 6 ) عبوات متفجرة بناحية قرية طيبة دائرة المركز، و"واقعة القضية رقم 3043/2015 إدارى مركز الدلنجات استهداف برج كهرباء بعدد ( 2 ) عبوة متفجرة بناحية قرية طيبة دائرة المركز، و"واقعة القضية رقم 3609/2015 إدارى مركز الدلنجات استهداف كشك كهرباء دخل حديقة سفارى بمدينة الدلنجات بعدد ( 1 ) عبوة متفجرة "، و"واقعة القضية رقم 4269/2015 إدارى مركز الدلنجات إستهداف محكمة الدلنجات الجزئية بعدد ( 2 ) عبوة متفجرة تم زرعها بجوار سور المحكمة"، و"واقعة القضية رقم 4270/2015 إدارى مركز الدلنجات استهداف مكتب بريد الدلنجات بعدد ( 2 )عبوة متفجرة"، و"واقعة القضية رقم 4063/2015 إدارى مركز الدلنجات زرع عدد ( 1 ) عبوة متفجرة بأرض زراعية خلف مركز شرطة الدلنجات".

وجارٍ تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى تنسيقًا وإدارة الأمن الوطنى بالبحيرة، وباشر قبل قليل المستشار أحمد الأحول رئيس نيابة الدلنجات التحقيقات مع أعضاء تلك الخلية الإرهابية.