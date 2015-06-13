"الرى": تأجيل اجتماع لجنة سد النهضة بالقاهرة بناء على طلب المكتب الفرنسى

قال الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الموارد المائية والرى للسدود، وشئون نهر النيل، إن المكتب الاستشارى الفرنسى ومساعده الهولندى، المكلفين بإجراء الدراسات الخاصة بتأثيرات سد النهضة الإثيوبى، طلبا مهلة اضافية لإعداد وتقديم "العرض الفنى المعدل"، والاستجابة لمتطلبات الدول الثلاث ( مصر والسودان واثيوبيا).

وكان مقررا أن يتم عقد اجتماع اللجنة الفنية الوطنية برئاسة وزراء المياه فى الدول الثلاث فى القاهرة لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الإثنين المقبل 15 يونيو ، لدراسة العرض الفنى للمكتبين الاستشاريين ( الفرنسي والهولندى) والإطلاع على المسودة القانونية لمكتب "كوربت" القانونى تمهيدا لإعداد العقود.

وأوضح ياسين، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه ما زال هناك مشاورات حول موعد عقد الاجتماع المقبل المقرر فى القاهرة ، لاقرار العرض الفنى المعدل بعد الاستجابة لمتطلبات الدول الثلاثة، تمهيدا لاعلان موعد ومكان توقيع العقد.

يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد، على هامش قمة التكتلات الاقتصادية بشرم الشيخ مؤخرا، قمة ثلاثية مع الرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا ميريام ديسالين. وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ إعلان المبادئ الثلاثى الذى تم التوقيع عليه فى الخرطوم فى شهر مارس الماضي، كما تم استعراض الخطوات الجارية لمتابعة عمل اللجنة الثلاثية الفنية، والخطوات التى سيقوم بها المكتبان الاستشاريان اللذان تم اختيارهما لاعداد الدراسات الفنية، مع أهمية الالتزام بالمدى الزمنى الذى تم الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ.

وأكد الزعماء الثلاثة على التزامهم بمبدأ عدم الإضرار بمصالح كل طرف وتحقيق المكاسب المشتركة لكافة الأطراف، بما يتوافق مع طموحات شعوب الدول الثلاث التى تتطلع لترجمة حقيقية لاتفاق المبادئ، وأن تُزال شواغلها تجاه السد وآثاره المُحتملة.