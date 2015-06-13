استجابة لليوم السابع.. محافظ الجيزة يحذر مقاول تطوير فيصل من تشغيل أطفال

أمر الدكتور خالد زكريا محافظ الجيزة، جهاز المتابعة الميدانية بسرعة مراجعة المقاول الخاص بتطوير وتوسيع شارع فيصل الذى استعان بأطفال بسن 14 عاما للعمل فى أعمال التطوير والتشديد عليه بعدم تكرار تلك الواقعة.

وأضاف المحافظ لليوم السابع، أنه سيتم مراجعته فورا والتنبيه بعدم استعانته مرة أخرى بأطفال تحت السن القانونية وفى حالة عدم الالتزام سيتم فسخ التعاقد معه.

وكان اليوم السابع قد رصد أثناء جولة المحافظ اليوم بشارع فيصل استعانة المقاول المسئول عن أعمال التطوير بأطفال بسن 12 و14 عاما وهو ما يخالف قوانين العمل.

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