تعرف على أضرار "الكرش" ونصائح للتخلص منه

يُعَد " الكرش " من أكبر المشاكل التى يعانى منها الأشخاص المصابون بالسمنة، وله العديد من الأضرار على صحة الإنسان، ولكن ما هى طرق التخلص منه؟.

أشار الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن لـ"الكرش" العديد من الأضرار الصحية، ويتسبب فى شعور الشخص بقلة الثقة فى النفس وتشويه المنظر العام للجسم، ما يعيقه عن ممارسة حياته بشكل طبيعى، وقد يتسبب ذلك فى الإصابة بالعديد من الأمراض كالسكر والضغط وأمراض القلب.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح للتخلص من الكرش، ومنها:

1- تنظيم الوجبات الغذائية والحد من تناول الأطعمة الدسمة ذات السعرات الحرارية العالية.

>2- الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والمشروبات ذات نسبة السكر المرتفعة.

>3- الإكثار من تناول الماء لأنها تساعد على زيادة حرق الدهون فى الجسم.

>4- ممارسة الرياضة كـ"نط الحبل" أو المشى أو النوم على الظهر ورفعه لدرجة 90 درجة مئوية، والسباحة.

>5- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.