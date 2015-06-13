السادات : الإخوان يعيشون حالة من الإفلاس السياسي

قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الدعوات التي تطلقها قيادات جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي من أجل إجراء مصالحة مع الشعب والحكومة المصرية جاءت نتيجة إحساسهم بأنهم أصبحوا جماعة منبوذة في الداخل والخارج .

وأكد السادات في بيان له، أن الجماعة أصبحت تعيش حالة من الإفلاس السياسي، بعدما رفض الشعب المصري عودتها مرة أخري للمشهد السياسي نظرا لما أرتكبوه من أعمال إجرامية وإرهابية وحملهم للسلاح في وجه الدولة وإرتكاب أعمال قتل وعنف ضد الأبرياء من رجال الجيش والشرطة والمدنيين .

وشدد السادات قائلا : ” لا مصالحة مع من تلوثت أيديهم بدماء أبناء هذه الوطن” ، مشيرا الي ان المصالحة تأتي بعد نبذهم للعنف وإعترافهم للواقع المصري الحالي وبثورة 30 يونيو ، ومحاسبة المخطئ منهم وتقديمه للعدالة للمحاسبة والقصاص .