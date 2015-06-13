أخبار عاجلة

الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

لجنة حصرأموال الإخوان تتحفظ على 3 مستشفيات مملوكة لقيادات الجماعة

Google+ Print
لجنة حصرأموال الإخوان تتحفظ على 3 مستشفيات مملوكة لقيادات الجماعة لجنة حصرأموال الإخوان تتحفظ على 3 مستشفيات مملوكة لقيادات الجماعة

قامت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، بتنفيذ التحفظ على مستشفى (الرحمة) بمصر الجديدة والمملوكة للجمعية الشرعية والتي تدار بمعرفة عناصر الجماعة الإرهابية، ومستشفيي (الندى) و (الزهراء) بمحافظة الفيوم المملوكتين لعناصر إخوانية، وعزل مجالس إدارة المستشفيات الثلاث، وإسناد مهمة إدارتها إلى وزارة الصحة.

صرح بذلك المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية.. مؤكدا أن جميع المستشفيات التي تم تنفيذ التحفظ عليها، تعمل وتدار حاليا بصورة طبيعية، وتقوم بتقديم خدماتها الطبية على الوجه الأكمل وبذات المستوى الطبي التي كانت عليه، إن لم يكن بصورة أفضل عما سبق.

وأوضح أن مستشفي الرحمة بها وحدة لزراعة الكبد و 3 وحدات عناية مركزة و 7 غرف عمليات ووحدة لعمليات القلب المفتوح والكلى بسعة ( 100 ) سرير.. مشيرا إلى أن اللجنة أثناء تنفيذ عملية التحفظ، ضبطت أدوية تم تهريبها إلى إحدى الوحدات السكنية، وتقدر قيمتها بحوالي 4 ملايين جنيه.. لافتا إلى أنه تم التحفظ عليها جميعا.

وأضاف أن مستشفى الندى التي تم تنفيذ التحفظ عليها، مملوكة لأحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، ويدعى أحمد فؤاد جاد المحبوس حاليا للقيام لاشتراكه في ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة، لافتا إلى أن المستشفى بها وحدة كاملة لزراعة القلب المفتوح، ومركز متخصص لإجراء الإشعات التشخيصية، بسعة 60 سريرا.

ولفت إلى أن أحد العاملين – أثناء تنفيذ عملية التحفظ على مستشفى الزهراء بالفيوم – قرر أن المستشفى إبان أحداث ثورة 25 يناير، رفضت استقبال أحد الضباط المصابين والذي كان في حالة حرجة، وأن رئيس مجلس إدارة المستشفى أصدر تعليماته وقتئذ بعدم استقبال المصابين من أفراد الشرطة.. مشيرا إلى أن المستشفى متعاقدة مع 50 جهة حكومية وغير حكومية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا