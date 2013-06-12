مطار القاهرة يعيد فتاة فرنسية لوالدها قبل هروبها إلى باريس

كتب : حسن حسين منذ 32 دقيقة

تمكنت سلطات الجوازات بمطار القاهرة الدولي برئاسة اللواء مجدي السمان، من إعادة فتاة فرنسية تبلغ من العمر 11 عاما إلى والدها الفرنسي الذي يعيش بالقاهرة، وذلك بعدما أبلغ سلطات المطار بهرب ابنته؛ بسبب خلافات أسرية.

من جانبه وفور تلقيه البلاغ، أمر اللواء مجدي السمان بالتنسيق مع السفارة الفرنسية بالقاهرة، وإبلاغ ضباط وشرطيات الجوازات باسم الفتاة وأوصافها، والتعامل معها بالشكل الذي يتناسب مع عمرها كطفلة، وبعد العثور عليها فعليا أثناء محاولتها ختم جوازها للسفر على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى باريس، تعرف عليها أحد ضباط الجوازات، فتم استدعاء والدها للجلوس سويا وإنهاء الخلاف الناشب بينهما وديا.

وألغت سلطات المطار برئاسة اللواء مجدي يسري، مدير الأمن، سفر الفتاة بعد تصالحها مع والدها الذي وجه الشكر إلى إدارة الجوازات بعدما تمكنت من إعادة ابنته اليه دون مشكلات أمنية أو إرهاب الفتاة.