جمال علام يرسل خطابا لمحافظ الأقصر لإقامة مهرجان رياضى ومباراة بساحة الكرنك

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصرى، أنه سيتم تنظيم مهرجان رياضى عالمى خلال الأيام القليلة القادمة فى ساحة معبد الكرنك، والذى شهد الأربعاء الماضى إحباط محاولة إرهابية لاستهداف سائحين.

وأضاف جمال علام، فى تصريحات صحفية، أنه تحدث مع محافظ الأقصر مرتين منذ وقوع الحادث، واقترح عليه إقامة مهرجان رياضى ضخم بساحة المعبد التى وقع فيها الحادث، ورحب المحافظ بالفكرة ومن المقرر أن ينظم خلال المهرجان مباراة كرة قدم يشارك فيها نجوم الكرة فى مصر، وتنقله عدد من القنوات الفضائية المصرية والعالمية على الهواء، لتكون رسالة قوية للعالم بأن الأقصر آمنة وأن الحادث الإرهابى عارض وخسيس ولن يؤثر على القطاع السياحى.

وأضاف علام أن الرياضيين فى مصر أعلنوا دعمهم الكامل لجهود الدولة فى مواجهة الإرهاب وتحدثت مع عدد من نجوم الكرة، وأكدوا استعدادهم للسفر للأقصر والمشاركة فى أى فعاليات من شأنها رفع جزء من المعاناة التى يتحملها أبناء الأقصر خاصة العاملين فى القطاع السياحى.

وكان قد أرسل جمال علام خطابا لمحافظ الأقصر عقب وقوع الحادث جاء فيه "علمنا بالهجمة الشرسة والغادرة من مجموعة الإرهابيين الذين أرادوا النيل واغتيال وجه الوطن العزيز بصفة عامة والأقصر بصفة خاصة وأسعدنى مجهودكم وحرصكم الدائم وسرعة تحركاتكم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة كل الشكر لكم ولرجال الأمن الأوفيا،ء وتحيا مصر دائما شاكرين حسن اهتمامكم ..ابن الأقصر جمال علام".



>