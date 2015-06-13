أخبار عاجلة

الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جمال علام يرسل خطابا لمحافظ الأقصر لإقامة مهرجان رياضى ومباراة بساحة الكرنك

Google+ Print
جمال علام يرسل خطابا لمحافظ الأقصر لإقامة مهرجان رياضى ومباراة بساحة الكرنك جمال علام يرسل خطابا لمحافظ الأقصر لإقامة مهرجان رياضى ومباراة بساحة الكرنك
أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصرى، أنه سيتم تنظيم مهرجان رياضى عالمى خلال الأيام القليلة القادمة فى ساحة معبد الكرنك، والذى شهد الأربعاء الماضى إحباط محاولة إرهابية لاستهداف سائحين.

وأضاف جمال علام، فى تصريحات صحفية، أنه تحدث مع محافظ الأقصر مرتين منذ وقوع الحادث، واقترح عليه إقامة مهرجان رياضى ضخم بساحة المعبد التى وقع فيها الحادث، ورحب المحافظ بالفكرة ومن المقرر أن ينظم خلال المهرجان مباراة كرة قدم يشارك فيها نجوم الكرة فى ، وتنقله عدد من القنوات الفضائية المصرية والعالمية على الهواء، لتكون رسالة قوية للعالم بأن الأقصر آمنة وأن الحادث الإرهابى عارض وخسيس ولن يؤثر على القطاع السياحى.

وأضاف علام أن الرياضيين فى مصر أعلنوا دعمهم الكامل لجهود الدولة فى مواجهة الإرهاب وتحدثت مع عدد من نجوم الكرة، وأكدوا استعدادهم للسفر للأقصر والمشاركة فى أى فعاليات من شأنها رفع جزء من المعاناة التى يتحملها أبناء الأقصر خاصة العاملين فى القطاع السياحى.

وكان قد أرسل جمال علام خطابا لمحافظ الأقصر عقب وقوع الحادث جاء فيه "علمنا بالهجمة الشرسة والغادرة من مجموعة الإرهابيين الذين أرادوا النيل واغتيال وجه الوطن العزيز بصفة عامة والأقصر بصفة خاصة وأسعدنى مجهودكم وحرصكم الدائم وسرعة تحركاتكم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة كل الشكر لكم ولرجال الأمن الأوفيا،ء وتحيا مصر دائما شاكرين حسن اهتمامكم ..ابن الأقصر جمال علام".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي