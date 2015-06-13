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الداخلية: مجهولون قطعوا شريط السكة الحديد بالشرقية.. وعودة حركة القطارات

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الداخلية: مجهولون قطعوا شريط السكة الحديد بالشرقية.. وعودة حركة القطارات الداخلية: مجهولون قطعوا شريط السكة الحديد بالشرقية.. وعودة حركة القطارات
أفاد مصدر بوزارة الداخلية، أنه تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق من المراقبة المركزية بالزقازيق، بحدوث قطع بشريط السكة الحديد بالخط الطالع الطوالى (بورسعيد/القاهرة).

انتفل ضباط الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جبر بقضيب السكة الحديد بالخط الطالع الطوالى (بورسعيد/القاهرة) ما بين محطتى الصوة وأبو حماد – دائرة مركز شرطة أبو حماد – شرقية بطول حوالى 50 سم وتدمير 2 فلنكة أسمنتية، ووجود حفرة أسفل القضيب بعمق 20 سم ناتج من انفجار عبوة.

وأصلح المختصون بهيئة السكة الحديد قضيب السكة الحديد، وتم عمل الوقاية اللازمة، وأصبح الخط خاليا من المعارضات، وعادت حركة سير القطارات لصورتها الطبيعية.

أمر اللواء السيد جاد الحق مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتكليف إدارة البحث الجنائى بالإدارة بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها تنسيقا مع مديرية أمن الشرقية وقطاعى الأمن العام والأمن الوطنى، وتحرر المحضر رقم 2/222 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق، وجارى إرساله لمركز شرطة أبو حماد لقيده وعرضه على النيابة .

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مصر 365