بالصور.. مقاول يستعين بالأطفال فى تطوير شارع فيصل برعاية محافظ الجيزة

على الرغم من تحذيرات منظمات حقوق الإنسان التى تنادى باحترام حقوق الطفل ومطالبتها بعدم تشغيل عمالة من الأطفال دون السن القانونية، رصد "اليوم السابع" انتشار الأطفال للعمل بتطويرات شارع فيصل التى تجرى محافظة الجيزة حاليًا العمل به .

وتحت أعين ورعاية الدكتور خالد زكريا محافظ الجيزة، انتشرت بشارع فيصل عمالة الأطفال من سن 12 و14 عاما، حيث قام المقاول الخاص بتطوير وتوسيع شارع فيصل بجلب عدد كبير من الأطفال للعمل فى نقل المعدات وبلاط الانترلوك من السيارات لموقع العمل، والغريب أن المحافظ لم يعقب على تلك الواقعة.



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