تركيا تمارس التضييق على صحيفة فضحت إرسال أردوغان أسلحة لداعش

حظرت السلطات التركية الوصول إلى الخبر الخاص بتقرير "قوات الدرك" المنشور على موقع صحيفة جمهوريت التركية التي سبق وأن نشرت مقاطع فيديو وصوراً تكشف عن وجود أسلحة خلال تفتيش شاحنات أسلحة متجهة إلى داعش في سوريا وتابعة للمخابرات التركية.

وقال موقع زمان التركى أن المحكمة أصدرت قرارا بحظر الوصول إلى روابط الأخبار المتعلقة بتقرير قوات الدرك الذي نشرته صحيفة جمهوريت.

وعلقت الصحيفة على قرار الحظر في بيان رسمي بعنوان: "التضييق على صحيفة جمهوريت"، قائلة: “أصدرت رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية (T?B) حظر وصول إلى الروابط الخاصة بخبر الصحفي "أردم جول" ممثل الصحيفة بالعاصمة أنقرة، الذي ينشر فيه تقرير قوات الخاص بشاحنات الأسلحة. ومن جانبها قامت الصحيفة بإزالة الخبر محل الخلاف من الموقع الخاص بها اعتبارا من أمس”.

وقد كشفت صحيف” جمهوريت” في خبرها، ارسال ذخائر مدفعية وصواريخ، ومهمات عسكرية إلى داعش فى سوريا على متن شاحنات عند مدخل بلدة جيهان التابعة لمدينة أضنة جنوب تركيا، على طريق جيهان – أضنة، قبل عبورها إلى الأراضي السورية.

وأشار التقرير أن الأسلحة الثقيلة، التي تم العثور عليها على متن الشاحنات، لم يتم فحصها بسبب عدم إرسالها إلى العاصمة أنقرة، موضحا أن الخبراء العسكريين صنفوا المهمات العسكرية على أنها مواد حارقة ومتفجرات.

زوجة نائب بحزب أردوغان تخلع الحجاب بعد فشل زوجها فى الانتخابات التركية

>

>