3 عاطلين يكسرون جمجمة طفل بـ"شومة وقالب طوب" لدفاعه عن صديقه بحلوان

هشم 3 عاطلين رأس طفل بحلوان مما أسفر عن مفارقته الحياة فى الحال، وكشفت التحريات أن المجنى عليه تدخل للدفاع عن صديقه الذى تعرض للضرب على يد المتهمين، مما دفع الجناة للانتقام منه وتهشيم رأسه بـ" قالب طوب" و"شومة" وتركوه ينزف فى الشارع وفروا هاربين، وتمكن رجال المباحث من ضبط أحد الجناة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بلاغا بمقتل طفل يبلغ من العمر 15 عاما، أمام حديقة للأطفال بحلوان، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه أثناء خروجه من الحديقة شاهد صديقا له يتعرض للضرب على يد 3 أشخاص عاطلين مما دفعه للتدخل محاولا الدفاع عنه، إلا أنه فوجئ بالأشخاص الذين يضربون صديقه يعتدون عليه بالضرب ثم اعتدى عليه أحدهم بشومة على رأسه وضربه آخر بقالب طوب فهشم جمجمته وفروا هاربين.

وبتكثيف التحريات تم التوصل لهوية المتهمين، وبإعداد كمين لهم تم القبض على المتهم الرئيسى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر المستشار شريف مختار رئيس نيابة حلوان بالحادث، وتولى التحقيق مصطفى الحسن وكيل أول نيابة حلوان.

>