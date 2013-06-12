أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

"العفو الدولية" تدعو مصر لإسقاط اتهامات ازدراء الأديان وتصفها بـ"المشينة"

Google+ Print
"العفو الدولية" تدعو مصر لإسقاط اتهامات ازدراء الأديان وتصفها بـ"المشينة" "العفو الدولية" تدعو مصر لإسقاط اتهامات ازدراء الأديان وتصفها بـ"المشينة"
"لوثر": اتهامات ازدراء الأديان لا ينبغي استخدامها لسحق حق الناس في حرية التعبير

كتب : محمود حسونة منذ 14 دقيقة

أعربت منظمة العفو الدولية، عن قلقها من ارتفاع معدل الإدانات فيما بات يعرف بقضايا ازدراء الأديان، ودعت المنظمة في بيان لها، إلى ضرورة إسقاط هذه الاتهامات في عدد من القضايا في جميع أنحاء ، وذلك بعدما قضت محكمة الأقصر بتغريم المعلمة القبطية دميانة عبدالنور 100 ألف جنيه بدعوى أنها أهانت الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خلال أحد الدروس.

وقالت المنظمة، مساء أمس، إن هذه الإدانة الجنائية للمعلمة المسيحية لا تبشر بالخير لآخرين في مصر يواجهون المحاكمة على خلفية اتهامات مماثلة، والتي ترى المنظمة أنها تستهدف تجريم انتقاد أو إهانة المعتقدات الدينية.

ومن جانبه، صرح فيليب لوثر مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، "أن صفع الاتهامات الجنائية مع أحكام بغرامات باهظة، وفي أغلب الحالات أحكام بالسجن ضد من يتحدث بصراحة عما يؤمن به ببساطة أو لديهم أفكار دينية مختلفة هو أمر مشين، فإن ما يسمى باتهامات ازدراء الأديان لا ينبغي استخدامها كذريعة لسحق حق الناس في حرية التعبير والضمير"، داعيا إلى إسقاط كل هذه الاتهامات والتراجع عن أحكام الإدانة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر