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محلب يلتقى الجالية المصرية فى جنوب إفريقيا غداً

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محلب يلتقى الجالية المصرية فى جنوب إفريقيا غداً محلب يلتقى الجالية المصرية فى جنوب إفريقيا غداً
علم "اليوم السابع" أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، سيلتقى غداً الأحد، الجالية المصرية فى جنوب إفريقيا.

ونظمت الجالية المصرية بجنوب إفريقيا وقفة مؤيدة للدولة المصرية ورافضة للإرهاب، اليوم السبت، وشارك فيها العشرات من أبناء الجالية الذين تجمعوا من عدة مدن، ورفعوا أعلام وجنوب أفريقيا ولافتات عليها صور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأغلقت الشرطة المنطقة التى شهدت تنظيم الوقفة، ووقف أحد رجال الشرطة مع الوقفة وحمل العلم المصرى مع أعضاء الجالية المصرية.

وقال الدكتور محمد طلعت، رئيس الجالية المصرية، إنهم كانوا يأملوا مشاركة الرئيس السيسى فى القمة، مؤكدا دعم الجالية لخارطة الطريق.
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مصر 365

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