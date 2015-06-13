​بالصور .. نقابة المعلمين بأسوان تطلق مبادرة لتطوير أداء المدرسين

إختتمت نقابة المعلمين بأسوان، بالتعاون مع مؤسسة دعم الإعلام المحلي والتنمية الإنسانية بأسوان، دورة إعداد المدربين T.O.T.

> وقال ياسين عبد الصبور، نقيب المعلمين بأسوان، أن تلك الدورة هي باكورة تدريبات متنوعة في كافة التخصصات الدراسية ضمن مبادرة تتبناها النقابة من خلال مركزها المعتمد من وزارة التربية والتعليم وبالشراكة مع المؤسسة التي تملك الخبرة الواسعة في مجال التدريب والإدارة تحت عنوان (مبادرة تطوير أداء المعلمين بأسوان – معا نستطيع).

> وأضاف عبد الصبور، أن هذه الدورة التدريبية تاتي في اطار التاكيد علي دور النقابة في التنمية المهنية لأعضائها من خلال تحديد الإحتياجات الفعلية للمعلمين عبر السادة الموجهين الذين يحددون أولويات التدريب حيث يتم اختيار عدد من المعلمين والموجهين المتميزين في التدريب ولديهم الإستعداد ومنحهم دورة مدربين ليكونوا كوادر تدريبية تستعين بهم النقابة لإكساب القدرات و المهارات المهنية الفعالة للكوادر التعليمية والإدارية لتحسين الخدمة التعليمية بمدارس أسوان .

وأضاف عبدالله أبوالحمد، رئيس مؤسسة دعم الإعلام المحلي والتنمية الإنسانية والمشرف علي التدريب، أن الدورة التي عقدت على شكل ورشات عمل جماعي على مدار أسبوع، إعتمدت على التطبيق العملي والمنهجي حيث خضع المشاركون لإختبارات حقيقية أمام جمهور واقعي وتضمن التدريب مهارات الإتصال الفعال وأنماط السلوك البشري و تزويد المتدربين بالمعلومات والمعرفة اللازمة وإكسابهم المهارات والطرق التدريبية ومنها التيسير وإدارة الجلسات التدريبية ضمن خطة عمل ممنهجة يشرف عليها مجموعة من خبراء المؤسسة في مجالات التربية والتنمية البشرية والإدارة.