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نيابة الأقصر تفرغ تسجيلات كاميرات المراقبة لحادثة معبد الكرنك

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نيابة الأقصر تفرغ تسجيلات كاميرات المراقبة لحادثة معبد الكرنك نيابة الأقصر تفرغ تسجيلات كاميرات المراقبة لحادثة معبد الكرنك

تسلمت نيابة الأقصر، بإشراف المستشار وليد البيلي، المحامي العام لنيابات المحافظة، الإسطوانات المدمجة التى تحتوي علي تفريغ محتويات كاميرات المراقبة في موقع الحادث الإرهابي الذي تصدت له قوات الشرطة  بساحة معبد الكرنك.

وتحتوي الإسطونات علي صور تحرك الإرهابيين الثلاثة داخل موقف السيارات الخاصة بمعبد الكرنك منذ دخولهم لها بتاكسي وحتي وقوع الحادث الإرهابي.

وقالت مصادر قضائية أن المحامي العام لنيابات الأقصر، كلف فريق يضم المستشارين وائل ابو ضيف، رئيس النيابة الكلية، ومحمد ضيف صقر، ومحمود عبد اللطيف، وكيلا النيابة الكلية، بفحص محتويات الكاميرات، وإعداد تقرير مفصل بالواقعة بناءا علي ما ورد في الاسطوانات المدمجة، حيث تكشف عن حقائق جديدة في واقعة الهجوم الارهابي.

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