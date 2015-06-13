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5 كلمات لا تجرح بها قلب زوجتك حتى لا تتركك

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5 كلمات لا تجرح بها قلب زوجتك حتى لا تتركك 5 كلمات لا تجرح بها قلب زوجتك حتى لا تتركك
تتأثر المرأة بأقل الكلمات وتجرحها العديد من العبارات، ويعد هذا هو السبب وراء شعور المرأة بالعديد من الضغط النفسى المتسبب فى العديد من المشاكل الزوجية، ولكن ما هى العبارات الجارحة للمرأة والتى قد تتسبب فى تخليها عن بيتها وحياتها الزوجية؟.

يقدم الدكتور محمد على أخصائى الطب النفسى، أهم العبارات التى ينصح بتجنب قولها للزوجة حتى لا تجرح مشاعرها ولا تجبرها على هجرك، ومنها:

1- مقارنتها بالسيدات التى تعرفت عليهن قبلها، لأن ذلك يتسبب فى شعورها بعدم الأمان وأنك تفضل عليها نساء أخريات.
>2- التحدث عن والدتها بطريقة سلبية، وبالتالى لن تغفره لك.
>3- كثير من الأزواج يستخدمون كلمة "أنا هنا الراجل" هذه الكلمة قد تجرح المرأة بشكل كبير لأنها تتسبب فى عدم ثقتها فيك وفى قرارتك، فالرجولة ليست الاستبداد والسيطرة بل الاحتواء.
>4- اتباع أسلوب التهديد مع زوجتك سيفقدك وجودها معك وستختار الطلاق، لأنها بهذا الأسلوب ستفتقد الأمان.
>5- التقليل من قدرتها على فعل بعض الاشياء يشعرها أنها ليس لها قيمة، وستقرر الابتعاد عنك.

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مصر 365