إلغاء إجازات الأطباء بأسيوط إستعداداً لشهر رمضان

أعلنت مديرية الصحة بأسيوط، عن إتخاذ عدد من الإجراءات إستعداداً لشهر رمضان الكريم، للحفاظ على صحة المواطنين خلال الشهر الكريم وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لأى حالات طارئة، صرح بذلك الدكتور أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة بأسيوط .

> وقال أن الإجراءات الوقائية تقرر إلغاء الإجازات والراحات لكافة الأطباء الوقائيين ومفتشي الصحة والأغذية والملاحظين الصحيين، ومراقبة مياه الشرب فضلاً عن القيام بحملات تفتيشية على محلات الأغذية والجزارة ومحلات اللحوم المجمدة بالإشتراك مع الطب البيطري والتموين ومراقبة الباعة الجائليين مشيراً إلى إستمرار عمل غرفة الطوارئ لتلقي أي بلاغات عن حالات إشتباه التسمم الغذائي على رقم 2148158.

> وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المديرية قد رفعت درجة الإستعداد القصوي وحالة الطوارئ بمراكز الإسعاف، ومنع الإجازات طوال الشهر، وتكثيف المرور الميداني على وحدات الإسعاف خاصة وحدات إسعاف الطرق السريعة، حرصاً على إنتظام العمل مضيفاً أنه تم منع إجازات الأطباء والفريق الصحي العامل بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات إستعداداً للشهر الكريم ورفع الإستعداد بأقسام الطوارئ للإستقبال بالمستشفيات والتأكد من إلتزام الفريق الصحي بالعمل؛بالإضافة إلى التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة عند حدوث أي طارئ، ورفع حالة إستعدادا فريق طوارئ مديرية الصحة وإعداد النوبتجيات اللازمة لنقل الفريق عند حدوث أي طارئ في وقت العمل خاصة مع استمرار العمل في غرفة الطوارئ على مدار 2ساعة على تليفون 2148174.