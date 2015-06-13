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أبرز النصائح لشراء لحوم وخضروات سليمة بطريقة صحية

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أبرز النصائح لشراء لحوم وخضروات سليمة بطريقة صحية أبرز النصائح لشراء لحوم وخضروات سليمة بطريقة صحية
اللحوم والأسماك والخضروات من الأكلات، التى من الممكن أن تُبَاع مغشوشة أو غير صحية، لذا من الضرورى اتّباع بعض النصائح لتجنب التعرض للتسمم.

وهذا ما يوضحه الدكتور محمود عمرو مدير المركز القومى للسموم، عارضًا بعض النصائح لشراء اللحوم والأسماك والخضروات بطريقة صحية.

بالنسبة للحوم كالدجاج أو اللحوم الحمراء، يجب التأكد من المصدر الذى يتم الشراء منه، وإذا كان لونها أزرق أو رائحتها غريبة لا يجب شرائها ومن الضرورى أن تكون وردية اللون، ويتم تجنب شراء اللحوم الحمراء التى تحتوى على ، لأن هذه الدهون تحتوى على المواد السامة التى تتواجد بجسم الحيوان.

وأشار الدكتور محمود عمرو إلى أنه عند شراء الأسماك، يجب أن تكون عضلات السمكة صلبة وليست مرنة، وتكون الخياشيم حمراء اللون، فهذا يعد دليلا أن السمك طازج.

وفيما يخص الخضروات فيجب أن تكون طازجة ولونها فاتح وليست ذابلة، ويجب عند غسلها نقعها جيدا فى الماء والصابون لإزالة الرواسب والمبيدات والأسمدة التى تراكمت عليها من ماء الرى، حتى لا تؤثر على الصحة وتتسبب فى حدوث مضاعفات.

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مصر 365

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