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انتقالات - تريزيجيه: أندرلخت وافق على طلب الأهلي 3.5 مليون يورو لانتقالي

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انتقالات - تريزيجيه: أندرلخت وافق على طلب الأهلي 3.5 مليون يورو لانتقالي انتقالات - تريزيجيه: أندرلخت وافق على طلب الأهلي 3.5 مليون يورو لانتقالي

قال محمود حسن "تريزيجيه" جناح الأهلي إن نادي أندرلخت استجاب لطلب الأهلي 3.5 مليون يورو لانتقاله في الصيف الجاري.

وكان أندرلخت قد بدأ المفاوضات بمليون يورو قبل أن تؤكد تقارير بلجيكية إمكانية مضاعفة العرض.

لكن تريزيجيه قال للصحفيين بعد مران السبت وتابعها مراسل FilGoal.com "أندرلخت قرر رفع العرض إلى ثلاثة ملايين ونصف مليون يورو للاتفاق على هذا المبلغ".

وأضاف "خلال الأيام القليلة المقبلة سيعقد مسؤولو الأهلي اجتماعا مع نظرائهم في أندرلخت من أجل مناقشة العرض".

وتابع "أنا تحت أمر النادي الأهلي وإن كان هناك فرصة جيدة للاحتراف فأريد التجربة".

ولعب تريزيجيه -20 عاما- 30 مباراة مع الأهلي الموسم الحالي بين الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي سجل خمسة أهداف وصنع ثمانية.

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