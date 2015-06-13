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انتقالات في الجول - الإسماعيلي: الزمالك يعرض 10 ملايين + 3 لاعبين من أجل السولية

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انتقالات في الجول - الإسماعيلي: الزمالك يعرض 10 ملايين + 3 لاعبين من أجل السولية انتقالات في الجول - الإسماعيلي: الزمالك يعرض 10 ملايين + 3 لاعبين من أجل السولية

أكد محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي عن تلقيه عرض شفهي من الزمالك لشراء عمرو السولية لاعب وسط الفريق في موسم الانتقالات المقبل.

ويتنازع الأهلي والزمالك على ضم عمرو السولية في حين يطالب الدراويش من اللاعب حسم وجهته المقبلة أو اتخاذ قرار نهائي بتجديد تعاقده.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com يوم السبت: "أخيرا تلقينا عرضا من الزمالك بعد كل الأنباء السابقة من مسؤول في النادي الأبيض".

وأضاف "الزمالك عرض 10 ملايين جنيه بالإضافة لثلاثة لاعبين".

وشدد أبو السعود على أنه مازال يرغب في الاحتفاظ باللاعب رغم العروض المقدمة له من الأهلي والزمالك.

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