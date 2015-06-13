مرتضي منصور يتنازل عن حقة الشخصي بمحاكمة 21 من أعضاء الألتراس

تنازل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن الدعوي المدنية وحقة الشخصي أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم السبت ، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزي باكتوبر ، اثناء نظر محاكمة 21 متهمًا ( ٥ حضوري ، الباقي غيابي ) من أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة بـ(وايت نايتس) في قضية اتهامهم بالاعتداء والشروع في قتل رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور والتي وقعت في ١٧ اغسطس الماضي.

ضد كل بعض المتهمين وهم محمد السيد عبد الحليم ً حسام سيد ، فهد نجاح ، عمرو عمارة ، محمد حسبن ، سليمان عبدالمنعم ، احمد عبدالعال ، احمد عبدالمنعم والشهير بأحمد شبرا ، وأشارت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي الي ان هذا حق شخصي وله الحرية في ذلك ، ولكن يبقي حق المجتمع وللمحكمة الحق في ردة

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهم اتهامات بحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وإتلاف الممتلكات العامة المتمثلة في مقر نادي الزمالك، والشروع في قتل رئيس نادي الزمالك أثناء خروجه من مقر النادي عبر إطلاق أعيرة “خرطوش” صوبه.

وكان قد أحال المحامي العام لنيابات شمال الجيزة المستشار أحمد البقلي، أعضاء من رابطة “الوايت نايتس”، والمتهمين بمحاولة اغتيال رئيس نادي الزمالك وآخرين أثناء جروجهم من النادي، إلى محكمة الجنايات،