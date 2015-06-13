وزير التعليم لرؤساء لجان الثانوية: "عيب شوية عيال يضحكوا على الوزارة"

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، عن كواليس اجتماع الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، أمس الجمعة مع رؤساء لجان الثانوية العامة، ومديرى المديريات بعد واقعة انتشار الغش الإلكترونى بين طلاب الثانوية العامة ونشر الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: الوزير وجه حديثه للمسئولين موبخا لهم: "عيب شوية عيال يضحكوا على الوزارة".

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن مشادة كلامية وقعت بين رئيس امتحانات الثانوية العامة، وإحدى مديرى المديريات بعد عرض مدير المديرية المشكلات الخاصة بسير لجان الامتحانات، لوجود عجز فى الملاحظين، حيث اختلف مدير المديرية ورئيس عام الامتحانات حول إمكانية ندب ملاحظين لاستكمال الأعداد المطلوبة، والتى تحتاجها بعض اللجان لزيادة عدد الملاحظين داخل لجنة الامتحانات.

وأشار المصدر إلى أن رئيس عام الامتحانات وجة إلى مدير المديرية اللوم بسبب قيام طالب فى لجنة الامتحان بتصوير ورقة اسئلة اللغة الاجنبية الأولى داخل حمام المدرسة، حيث رد مدير المديرية قائلا: الطالب صورها داخل اللجنة وليس فى الحمام، وأنه تم اكتشافه من الحذاء الذى كان يرتديه.

وأوضح المصدر أن مدير المديرية الذى وجه اللوم له رئيس الامتحانات، أكد خلال الاجتماع أن الطالب تم حرمانه من امتحان العام الدراسى وفقا للقرار الوزارى رقم 500، والذى يحدد حالات الحرمان من الغش، مشيرا إلى أنه تم التحقيق فى الواقعة من قبل الشئون القانونية.

وفى سياق متصل، قال محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة العينة العشوائية لامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والتى اخترها طلاب النظام الحديث الأربعاء الماضى غدا الأحد، أثناء المؤتمر الصحفى الذى يعقد للإعلان عن نتائج اليوم، وكيف مرت الامتحانات فيه.

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