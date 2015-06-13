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الملكة اليزابيث تكرم مصريان نظير الخدمات التي قدماها للمجتمع البريطانى

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الملكة اليزابيث تكرم مصريان نظير الخدمات التي قدماها للمجتمع البريطانى الملكة اليزابيث تكرم مصريان نظير الخدمات التي قدماها للمجتمع البريطانى
تكرم ملكة بريطانيا أليزابيث الثانية مصريان نظير الخدمات المتميزة التي قدماها للمجتمع البريطاني، ومن المقرر أن تحصل الدكتوره نعمت شفيق، نائب محافظ بنك إنجلترا، على لقب فارس نظير خدماتها في الإدارة العامة والاقتصاد العالمي، ويحصل نيافة الأنبا أنجيلوس على رتبة الإمبراطورية البريطانية نظير جهوده في خدمة الحريات الدينية في العالم.

وفى بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة، قال السفير البريطاني جون كاسن شفيق ونيافة الأنبا أنجيلوس قد كرسا حياتهما لخدمة الآخرين...وأصبحا مصدرًا لإلهام الشباب البريطاني والمصري على حدٍ سواء ونحن جميعًا في بريطانيا ومصر، بل والعالم كله، نعترف بإنجازاتهم ومساهماتهم. وقد أصبح هذان الاثنان، إلى جانب العديد من الأفراد البارزين الذين كُرموا اليوم نظير جهودهم في الخدمة العامة، مصدرًا لإلهام الشباب البريطاني والمصري على حدٍ سواء ".".

وكانت الملكة أليزابيث الثانية قد منحت أوسمة مرموقة لنعمت طلعت شفيق، نائب محافظ بنك إنجلترا، ونيافة الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المملكة المتحدة، نظير الخدمات المتميزة التي قدماها للمجتمع البريطاني.

حيث حصلت الدكتورة نعمت شفيق على وسام السيدة القائد (DBE)، وهو رتبة فائقة الامتياز تمنحها الإمبراطورية البريطانية، وذلك نظير خدماتها في الإدارة العامة والاقتصاد العالمي. تعود أصول د. شفيق إلى الأسكندرية، وهي خبيرة اقتصادية بارزة شغلت في السابق منصب نائب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي والأمين الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID).

أما نيافة الأنبا أنجيلوس، فقد حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية بدرجة ضابط (OBE)، وهي رتبة فائقة الامتياز، نظير جهوده في خدمة الحريات الدينية في العالم. وكان الأنبا أنجيلوس قد وُلد في القاهرة، ورسمه البابا شنودة الثالث راهبًا، قبل أن يبدأ بعثته الرعوية إلى المملكة المتحدة عام 1999. وقُد عُرف الأنبا أنجيلوس بين رجال الكهنوت بكونه من أقوى المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الدينية.

وقد جاءت الأوسمة المرموقة التي حصلت عليها الدكتوره نعمت شفيق والأنبا أنجيلوس ضمن قائمة الشرف بمناسبة عيد ميلاد الملكة، والتي تُنشر في تاريخ عيد ميلاد الملكة الرسمي. وتحتفي هذه القائمة بالأشخاص الذين قدموا إنجازات في الحياة العامة والتزموا بخدمة ومساعدة دولة بريطانيا. وتُمنح هذه الأوسمة للأشخاص من جميع الخلفيات المختلفة، لمجموعة واسعة من الأسباب، منها إحداث تغيير في مجتمعهم أو في مجال عملهم أو تحسين حياة البشر من غير القادرين على مساعدة أنفسهم أو التحلي بشجاعة أخلاقية.

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