محافظة القاهرة: إنشاء غرفة عمليات للنقل العام للطوارئ طوال شهر رمضان

أمر الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، بضرورة إعداد غرفة عمليات بهيئة النقل العام لمواجهة أى أحداث طارئة خلال شهر رمضان الكريم مع تواجد عدد من المسئولين بالهيئة بها لسرعة التدخل.

وطالب محافظ القاهرة بضرورة تعديل مواعيد خروج الأوتوبيسات وتنظيمها لتتناسب مع مواعيد الذروة خلال الشهر الكريم، وخاصة قبل مواعيد الإفطار وإمكانية تأخير الأوتوبيسات المرتبطة بأماكن السهر لدى المصريين، حيث جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام لاستعراض خطة هيئة النقل العام خلال شهر رمضان.

وقال اللواء رزق على مصطفى رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إنه سيتم تعديل المواعيد المعتادة لخروج سيارات هيئة النقل العام لتتناسب مع مواعيد العمل بشهر رمضان، والتى تبدأ متأخرة عن الأيام العادية لمواجهة ذروة الصباح، حيث يتم خروج 50% من سيارات الأسطول فى المواعيد المعتادة المعمول بها حالياً الساعة (5.30) صباحاً ويستمر خروج باقى الاسطول (50%) تدريجياً ابتداء من الساعة (7.00) صباحاً، وذلك لتتماشى مع مواعيد ذروة العمل الصباحية، وسيتم تخصيص عمل هذه السيارات لتغطية ذروة ما قبل الإفطار.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام أنه تم مراعاة التواجد الكثيف للمواطنين بالأماكن الدينية بعد الإفطار، لذلك سيتم تأخير الخطوط العاملة بها ليكون آخر خط قيام منها بعد منتصف الليل وأن تكون نهايتها بأطراف المدينة بعد الساعة الواحدة صباحاً بمد سهر 145 خط أتوبيس بما يمثل 36% من إجمالى عدد خطوط الأتوبيس بالهيئة منهم (21) خط أتوبيس يعمل بسيارات جديدة، وكذلك مد سهر 25 خط مينى باص بما يمثل 50% من إجمالى عدد خطوط المينى باص بالهيئة، وأيضاً 74 خط مينى باص خاصة بمشروع شركات النقل الجماعى، وهذه الخطوط مجتمعة تحقق الربط بين مختلف مناطق وأحياء القاهرة.

وأوضح رئيس هيئة النقل العام، أنه سيتم تشغيل غرفة عمليات لإدارة الأزمات والطوارئ لمتابعة أعمال التشغيل ومواجهة أى طارئ بما يضمن انتظام التشغيل خلال ورديتى العمل الصباحية والمسائية لتحقيق انتقالات الركاب بسهولة ويسر خلال الشهر الكريم، كما أنه سيتم تعيين 350 مراقبا إداريا بالميادين العامة الهامة بأنحاء القاهرة.

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